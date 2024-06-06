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Mark Gonzales×ガーフィールド BBキャップ ホワイト×ブラック
商品番号 K81810494140
商品名

Mark Gonzales×ガーフィールド BBキャップ ホワイト×ブラック
ブランド名 マークゴンザレス
特別価格 税込 2,173 円
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商品詳細

2H9-13161フロントにガーフィールドの刺繍、バックにゴンザレス刺繍を配置男女共に人気のスナップバックタイプの6パネルキャップ【MarkGonzales／マークゴンザレス】アメリカ・カリフォルニア州出身のプロ・スケートボーダーであり、詩人、画家、音楽PVの監督なども務める多彩なアーティストMarkGonzales(マーク・ゴンザレス)。マーク・ゴンザレス独特のアートデザインはスケートボード関連アイテムだけでなくTシャツ、パーカー、シャツ、雑貨などにも展開しています。【商品詳細】素材/ポリエステル100％※ご購入前に必ずコメントお願いします！
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