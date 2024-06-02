エルメス ラッカー メタル カルーセル ネックレス ブラック パラジウム ホーン

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【商品名】美品HERMESエルメスCarrouselnecklaceラッカーメタルカルーセルネックレスブラックパラジウムバッファローホーンメンズ新作ネックレスクルードセルセリエ【カラー】ブラック/【素材】パラジウム/バッファローホーン【型番】H077325FP03【製造国】MADEINFRANCE【購入先】国内エルメス店舗にて購入【サイズ】 全長：50.0cmトップ横幅；22mm縦幅；22mm長さ：約40.0cm/50.0cm（2段階調節可）ホーンとラッカーメタルのネックレス、金具はパラジウムプレート。CloudeSelle（クル・ド・セル）がCarrousel（カルーゼル）シリーズで新しく生まれ変わりました。ラッカー仕上げのメタルに繊細に刻まれた馬の横顔が特徴です。【コンディション】 A：綺麗な状態の中古品です。 特筆すべきダメージや汚れのない使用感のあまり感じられない綺麗なお品物です。パラジウムトップの背面には保護シールが付いております。ご利用にはこれからまだまだお使い頂けます。※あくまで一度人の手に渡っております。中古品に理解のある方のご購入でお願い致します。 N：新品・未使用 S：展示品・新品同様 A：中古（綺麗な状態の中古品です。多少の小傷etcは、ご了承下さいませ。）B：中古 （使用感のある中古品です。小傷や擦れ等 ご了承下さいませ。）C：中古 （かなりの使用感のある中古品です。傷や擦れ等がある場合がございます。）【付属品】 箱保存袋