40s 50s カーハート ハートタグ カバーオール チョアコート ダック

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■説明40-50年代のカーハートです！かなり貴重な一枚です!ビックシルエットで着て頂くと、かっこいいです！雰囲気も、フェード感もたまりません！ご不明点がございましたら、ご質問下さいませ！■状態：ユーズドタタキ、表面のスレ、フェード感はありますが、この年代でワークジャケットとして、状態は良いです！（画像を確認下さい）■サイズ 表記48肩幅57cm身幅69cm(脇下～脇下)着丈77.5cm(センターバック)袖丈62cm(外寸)■カラー ブラウンm(__)mお願い致しますm(__)m※ヴィンテージでございますので、ご了承頂いてから、ご入札下さいませ。※落札後、24時間以内のご連絡、ご入金お願い致します。※他にも色々と出品しております。ご覧くださいませ！#vintage#Carharrt#刺繍タグ#チャンピオン#カーハート#ハートタグ#ハートマーク#ダック#ヴィンテージ#古着#スペシャル#チョアコート#カバーオール#USA製#Gジャン#デニム#キャンプ#アメリカ製#ビンテージ#チャックテイラー#RRL#ダブルアールエル#ポロラルフローレン#ポロカントリー#エルエルビーン#フィルソン#ミリタリージャケット#タイガーカモ#ファティーグジャケット#501XX#ウエスターナー#単色タグ#後付パーカー#ロカビリー#デトロイトジャケット#30s#40s#50s#60s#70s#80s#リーバイス#ラングラー#リー