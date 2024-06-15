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LP New Era 59FIFTY ブルックリン・ドジャース　7 8/3
商品番号 J78254439966
商品名

LP New Era 59FIFTY ブルックリン・ドジャース　7 8/3
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！即購入大歓迎大人気のブルックリン・ドジャースのLPキャップになりますsize78/3（58.7cm）国内正規品送料無料未着用で自宅で大切に保管していました。配送時はコンパクトにまとめて送らさせて頂きます型崩れを避けたい方や新品をお探しの方ははご遠慮下さい。素人の自宅保管になります。タバコは吸わないのでタバコの臭いなどは付いておりません。ブルックリンドジャース希少　レア　MLBメジャー形···ベースボール　6
http://narcologia.ru/goods/marshal228380.html
http://narcologia.ru/goods/diamond940858.html
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