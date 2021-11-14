Graphpaper × is-ness リバーシブル　フリース

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グラフペーパー イズネスリバーシブルブルゾンカラー ベージュ系フリーサイズ肩幅 約62㎝身幅 約71㎝着丈 約75㎝発売日は即完売した人気アウターです。is-nessが過去にリリースしていたフリースのリバーシブルブルゾンをベースとしたブルゾンは、Graphpaperのオリジナルファブリックである美しい光沢を持つコットンギャバジンと、is-nessの毛足の短いフリースを素材に採用。シルエットやデザインはモダンにアップデートされており、両ブランドならではのビッグシルエット。その他は目立つ汚れはありませんが、細部までお気になさる方はお控えください。検品、採寸は素人判断ですので、ご理解の程、よろしくお願いします。zeptepiminnanobeamsauraleeuruyokestudionicolsonunusedkaptainsunshine1LDKuniversalproductsスタイリスト私物 comoli