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印台リング　オニキス　18K
商品番号 I36767657223
商品名

印台リング　オニキス　18K
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 39,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品仕上げしてますのでピカピカです。18K刻印あり15〜16号ブラックオニキスよろしくお願いします。
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