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descendant × adidas CAMPUS DCDT 27.5
商品番号 F58585418583
商品名

descendant × adidas CAMPUS DCDT 27.5
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CAMPUSをベースにしたadidasOriginalsとdescendantのコラボ品です。ベージュとネイビーどちらも購入しネイビーがお気に入りになったのでこちらを出品しています。状態/ベージュは3-4回ほど使用。目立った傷汚れは見られません。何か質問等ありましたらコメント欄までお願いします:)特徴/スエードを特別に環境負荷の少ない日本製のシンセティックスエードに置き換えることで、現代的な素材へのアプローチを採用しています。コラボレーションシルエットの特徴は、靴の内側の裏地にあるadolfdasslerの名前を冠した創業間もないアディダス社が使用したブランドロゴの隣に、DESCENDANTの「GiveLifeMeaning」のロゴが表示され、サイドにはDCDTロゴを3ストライプに沿って刺繍。ヒール部もDCDTロゴとなっており、タンのアディダストレフォイルロゴも高級感のある特別仕様となっています。
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