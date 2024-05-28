descendant × adidas CAMPUS DCDT 27.5



DESCENDANT × adidas CAMPUS DCDT HEMP & DARK GREYが10/14、10/21に ...



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DESCENDANT/adidas Originals CAMPUS DCDT (NAVY)



FEATURE 58 – DESCENDANT



adidas Originals by DESCENDANT campus DCDT



FEATURE 58 – DESCENDANT



DESCENDANT/adidas Originals CAMPUS DCDT (BEIGE)



DESCENDANT × adidas CAMPUS DCDT HEMP & DARK GREYが10/14、10/21に ...



FEATURE 58 – DESCENDANT



adidas CAMPUS DCDT DARK GREY/DARK GREY/NIGHT GREY 22FW-S



スニダンで購入可】10/21発売 DESCENDANT × adidas Campus 2colors ...



DESCENDANT - 27.5cm DESCENDANT adidas CAMPUS DCDTの通販 by うぃー ...



adidas× DESCENDANT CAMPUS ネイビー 27.5 新品 | labiela.com



adidas CAMPUS DCDT DARK GREY/DARK GREY/NIGHT GREY 22FW-S



中古】未使用品 アディダス adidas ディセンダント DESCENDANT CAMPUS ...

CAMPUSをベースにしたadidasOriginalsとdescendantのコラボ品です。ベージュとネイビーどちらも購入しネイビーがお気に入りになったのでこちらを出品しています。状態/ベージュは3-4回ほど使用。目立った傷汚れは見られません。何か質問等ありましたらコメント欄までお願いします:)特徴/スエードを特別に環境負荷の少ない日本製のシンセティックスエードに置き換えることで、現代的な素材へのアプローチを採用しています。コラボレーションシルエットの特徴は、靴の内側の裏地にあるadolfdasslerの名前を冠した創業間もないアディダス社が使用したブランドロゴの隣に、DESCENDANTの「GiveLifeMeaning」のロゴが表示され、サイドにはDCDTロゴを3ストライプに沿って刺繍。ヒール部もDCDTロゴとなっており、タンのアディダストレフォイルロゴも高級感のある特別仕様となっています。