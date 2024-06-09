【70s vintage】レザーナローベルト　パイソン　アメカジ

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商品詳細
【即決◎早い者勝ち！ 20時間以内配送】プロフィール必読 2つ以上購入で5%OFF！ 値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラウン生地:本革状態:大きな傷、破れ無し◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型) SIZE: ベルト長さ 102cm ベルト幅 4cm #s_shop#メンズ #古着 #ヴィンテージ
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