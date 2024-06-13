✨新品✨ 印伝 長財布 印傳屋 甲州印伝 財布 黒 2110 束入れ（薄型 ...

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印伝をコレクションしておりますが、収納の都合で複数所有しているモデルを出品します。和のものですが、スタイリッシュなヘリンボーン(杉綾)柄で洋のデザインのようにもとても見えておしゃれです^_^あまり見かけないスリムタイプなので、荷物が軽くなって大変使いやすいです！ミニマリストのお財布にピッタリです。定価20350円ファスナー式の小銭入れが付いたお財布メインの札入れは仕切り付きで、小銭入れの裏に付くような仕様になっています。カブセの見開きにカードポケットが6つと、札入れのように使えるオープンポケットが付いていて、さらにこのオープンポケットの中にカードポケットが4つ付いています。お店のポイントカードや、病院の診察券など、カード類をたくさん持つ方にオススメのお財布です。サイズ：9x19.2x1.8cm(縦x横xマチ幅)札入れ（仕切り付）×1/ファスナー小銭入れ×1/カードポケット×10/ポケット×１重さ：約110g前後主な素材：地革は天然の鹿革、柄は漆（うるし）で描かれています。内装はグレー色の生地です。※内装は予告なく変更になる場合がございます。中身を入れた写真はサイト写真で、実際は未使用です。印伝長財布印傳屋甲州印伝財布2110束入れ（薄型）#JAMHOMEMADE#ジャムホームメイド#印伝#杉綾#ヘリンボーン#印伝屋#上原勇七商店#ミニマリスト御用達#ブラック#スリム#長財布#黒#コンパクト#薄型#セレブにも人気カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革