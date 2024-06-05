【新品】LFYT x NEW ERA LF LOGO 59FIFTY 20TH

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商品詳細
【商品】LFYTxNEWERALFLOGO59FIFTY20THANNIVERSARYBLACKLE231412【サイズ】71/2(59.6cm)【カラー】ブラック BLACK 黒【数量】1【状態】新品未使用Lafayette創立20周年を記念したLFロゴNEWERA59FIFTYのニューカラーがリリース。フロントパネルは、定番のLFロゴを立体刺繍したベーシックなデザイン。ライトサイドには、シーズナルデザインのサイドパッチとして、20THANNIVERSARY仕様の特別なエンブレムを採用。バックには、LFYTロゴを刺繍。アンダーバイザーには、高級感のあるブラックのスウェード生地を使用。・ストリートの王道をいく普遍的な魅力のNEWERA59FIFTYモデル・『20THANNIVERSARY』仕様の特別なサイドパッチを刺繍・Lafayette創立20周年を華やかに飾る待望のアイテム#ニューエラ#帽子#キャップ#限定#20周年記念#LFYTご希望の値段ありましたらコメントください！
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