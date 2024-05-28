NEW ERA SIZE ８(63.5cm) トロント ブルージェイズ

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商品詳細
海外限定、国内未発売モデルになります。希少サイズのSIZE８(63.5cm)になります。NEWERAトロントブルージェイズ20周年記念コーヒーコーデュロイツートーンプライムエディション59FIFTY
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