ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　ブラウン

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッド ベルト ブラウン数回使用のみ。使用したのでどうしても小穴部分に若干の歪みありも状態「良」です。明るめのブラウンカラーです。デザインがシンプルなので、普段使いにもフォーマルでもお使いいただけると思います。171cm60kg男性で使用。カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/approximate740620.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper718409.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful108051.html
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