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ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　ブラウン
商品番号 W49122120896
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　ブラウン
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　ブラウン数回使用のみ。使用したのでどうしても小穴部分に若干の歪みありも状態「良」です。明るめのブラウンカラーです。デザインがシンプルなので、普段使いにもフォーマルでもお使いいただけると思います。171cm60kg男性で使用。カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン
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