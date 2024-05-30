ギーツ劇場版 桜井景和着用トップス

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商品詳細
仮面ライダーギーツに登場する仮面ライダータイクーン桜井景和の映画着用衣装になります。[サイズ採寸]○Lサイズ着丈68.5cm肩幅61cm身幅61cm袖丈27cm新品未開封タグ付きです(画像2枚目は見本で、発送するのは1枚目の新品です)よろしくお願いします。ギーツ浮世英寿桐生戦兎常磐ソウゴ仮面ライダータイクーン景和CSMS.H.Figuarts変身ベルト
http://narcologia.ru/goods/shuttle368425.html
http://narcologia.ru/goods/flight172428.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic874512.html
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