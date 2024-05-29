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PaulSmithベルト黒
商品番号 Q91887368891
商品名

PaulSmithベルト黒
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。　こちらはPaulSmithのカラーステッチエンボスロゴベルト、黒のベルトになります。イタリア製の上質なカウレザーの一枚革を使用したベルトとなっております。サル革に施されたPaulSmithのビックエンボスロゴがポイントです。シンプルでありながらさりげなく個性を出せるベルトです。プレゼントしようかと考えて購入したのはいいものの、タイミングがなくなった為出品致します。こちらはラッピングされており、まだ開封もしていない為、公式サイトの写真にとなっております。日本製定価9,900円サイズ　Lサイズカラー···ブラック
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