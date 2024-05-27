シュプリーム ニューヨーク デカロゴ ビッグロゴ 半袖 Tシャツ S USA製

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Supremeシュプリームニューヨークデカロゴビッグロゴ半袖TシャツサイズSUSA製送料無料の出品です。全体的あまりにダメージはない感じですが、used品なため、当方見逃しているダメージなどあるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。80s、90sにも劣らない良さがあります。表記サイズはSですが、サイズ的にL相当だと思いますので、サイズ設定はLにさせてもらってます。(サイズは目安なため細かいサイズを確認してから購入してください)古着屋さんにて購入した商品です。発送は折りたたんでの発送になります。素材綿(コットン)100%カラーホワイト(白)サイズS(L相当)着丈65肩幅45身幅48袖丈21素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。他にも服を出品していますので、よろしければご覧ください。→#MS2917古着色々な春服、夏服、秋服、冬服を出品しています。フォロー割始めました！1000円～3999円は100円引き4000円～6999円は200円引き7000円～9999円は400円引き10000円～ は500円引き送料無料になります。メンズ#MS2917古着#Supreme#シュプリーム#Tシャツ