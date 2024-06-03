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NANGA clef TAKIBI JET CAP タキビジェットキャップ
商品番号 R30907092306
商品名

NANGA clef TAKIBI JET CAP タキビジェットキャップ
ブランド名 ナンガ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NANGAclefTAKIBIJETCAPナンガクレタキビジェットキャップ・状態：新品未使用品・サイズ：フリーサイズ・カラー：チャコール・素材：タキビファブリック（ポリエステル93%/アラミド7%）※NANGAオリジナルの難燃素材。綿のような風合いのポリエステルにアラミド繊維を混紡することで燃えやすいという化学繊維の弱点をカバー。※不燃素材ではございません。熱により焦げたり、溶けて穴が開くことがございます。直火または火の粉には十分ご注意の上ご使用くださいませ。・機能：汗止めに吸収速乾素材COOLEVERを使用サイズ調整機能付きWIREDBRIM（ツバの部分にワイヤー内蔵）・新品説明：上質なダウンシュラフで国内外のアウトドアシーンで人気のNANGAとのコラボレーション！スポーティーなシルエットのジェットキャップをタキビファブリックで実現。アクティブなキャンパーにぴったりのアイテム。アウトドアはもちろん、ストリート系コーデのアクセントにも。後頭部のベルトのサイズ調整は幅広く調整できるので、女性やヘッドサイズの小さい方でも安心してかぶることができます。※こちらの商品は新品未使用品ですが、素人保管品の為、ご理解いただける方のみ、お願い致します。NANGAナンガclefクレTAKIBIJETCAPタキビジェットキャップ
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