BOTTEGA VENETA ラウンドファスナー CASSETTE

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BOTTEGAVENETAカセットジップアラウンドウォレットカラー···サンダー財布形···長財布4月に購入し、1週間ほど使用しましたが小さなお財布に戻したので出品いたします。（使用期間も付属の袋に入れ使用していたため未使用並に状態は良いです）•イントレチャートレザーのウォレット•カードスロット12個、札入れ2つ、ポケット2つ、ファスナー付きコインパース1つ•ファスナークロージャー•素材：カーフスキン100%•ライニング：カーフレザー•色：フォンデンテ•金具：シルバー仕上げ•高さ：11.4cm•幅：19cm•奥行き：2cm•製造国：イタリア•商品コード：649607VBWD22145状態は良いですが、一度人の手に渡ったことをご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。袋もお付けしますが、配送時には折ってお送りしますのでご了承ください。