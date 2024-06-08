【希少】CELINE セリーヌ ネクタイ ストライプ 柄 ハイブランド

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125612-60767-95-639ご覧いただきありがとうございます♩ネクタイショップとして出品しているので他の商品もぜひご覧ください！★出品中ネクタイ一覧はこちら★#ネク100★フォロー割・リピーター割始めました★購入前にコメント欄で「フォローしました」又は「リピーターです」とコメント頂ければ商品代金から500円値引きさせていただきます！★ブランド及びデザイン★【希少】CELINEセリーヌネクタイストライプ柄ハイブランド高級レギュラータイ高級シルクメンズ総柄パターン柄肉厚光沢感★状態ランク★B【ランク詳細】\u2028S・・・新品もしくは未使用品\u2028SA・・・ほとんどダメージがなく、状態の良い商品です。\u2028A・・・多少の小傷・汚れ等はありますが使用感の少ない綺麗な商品です。(美品)\u2028B・・・一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。\u2028C・・・使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。\u2028D・・・全体的に状態が悪い商品です。★サイズ★剣先サイズは画像をご確認ください！当ショップでは、HERMES（エルメス）Burberry（バーバリー）ChristianDior（クリスチャンディオール）GUCCI（グッチ）YvesSaintLaurent（イヴサンローラン）BALENCIAGA（バレンシアガ）GIVENCHY（ジバンシー）dunhill（ダンヒル）GIORGIOARMANI（ジョルジオアルマーニ）SalvatoreFerragamo（サルヴァトーレフェラガモ）pierrecardin（ピエールカルダン）BALMAIN（バルマン）VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエスドウッド)etc..を取り扱っております！★出品中ネクタイ一覧はこちら★#ネク100⚠︎付属品はなく、ネクタイのみの販売になります。⚠︎鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。⚠︎商品は自宅保管・素人検品・素人寸法・素人撮影になりますので、小さな傷や汚れや匂い、多少のシワ、多少の誤差見落としがある場合がございます。