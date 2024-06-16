バーバリーブラックレーベル ネクタイ チェック柄 ブルー

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BURBERRYBLACKLABELのネクタイです。剣先にややスレと薄シミはあるものの、どちらも目立つものではなく状態は良いです。ダークブルーのマイクロチェックがあしらわれたライトブルー地にシルバーのチェック柄が爽やかな印象で、しっかりした厚みと光沢があって肌触りの良い高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ブルー（チェック柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅9.2×長さ148cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み（特殊シミ抜きはしておりません）◇送料込み＜留意事項＞※大剣先にややスレと大剣中ほどに小さな薄シミが見受けられます（写真でご確認ください）。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ寒色ブルー系#ticktacktoe’sネクタイレギュラータイメンズレギュラータイワイドタイ8.5cm9cm9.5cmBURBERRYBLACKLABELBLUELABELブルーレーベルBRITブリットLONDONロンドンPRORSUMプローサムBURBERRYS三陽商会ブランド高級スカイブルー水色青ネイビー紺色濃紺ボルドーワインレッドパープル紫赤褐色ブラック黒銀色グレー灰色ホワイト白ノバチェックノヴァチェックタータンチェック格子柄格子模様仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服21121-574-65