定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ㉑ ...

ナポリの伝説的サルト、ルビナッチ(旧ロンドンハウス)が手がけるポケットチーフです。貴重なお品です。新品未使用です。セット割引いたします☺️素材はシルク、大きさは一辺おおよそ42cmです。国内定価32,000円（税抜）自宅保管品になりますので、店頭レベルのものをお求めの方はご遠慮ください。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。



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無料発送 ETRO,Pucci,BARNEYSNEWYORK 他 ポケットチーフセット ...



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