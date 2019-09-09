NEW ERA POKEMON BEAMS ピカチュウ ポケモン ニューエラ

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ポケモン×ニューエラ×ビームスのキャップです。即完売して当時よりプレ値で取り引きされていた最初期コラボアイテム。新品未使用の超希少品です。※素人採寸・素人検品の為、多少の誤差はご了承くださいませ。※落札後24時間以内のご連絡と72時間以内のお支払いが可能な方のみのご入札でお願い致します。