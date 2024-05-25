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- ポケモン ジャンボカードダス シールダス ポケモンタイムス 第2号
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。20年程前に販売された物です。シールを剥がした後の台紙になります。経年劣化による相応の汚れ、シワはありますので、状態は写真にてご確認お願い致します。トラブルとすり替え防止の為、ご購入後のキャンセル、ご返品、ご返金はお断りさせて頂きますm(__)mご理解頂ける方ご購入お願いします。気になる点はコメント頂ければ、写真の取り直し等対応させて頂きます。発送は、硬質カードケースに入れた後、PPT袋に入れてプチプチで梱包致します。Ifyoubuythisitem,afreegiftcomewithhardcardcase(^^)#ポケットモンスター POKÉMONPOKETMONSTERピカチュウ PIKACHUフシギソウFUSHIGISOUジャンボシールダスジャンボカードダス希少 レア 貴重リザードン ガチャガチャ ガチャ ガジャポン
http://narcologia.ru/goods/choice568785.html
http://narcologia.ru/goods/approximate606720.html
http://narcologia.ru/goods/plaque962507.html
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