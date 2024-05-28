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ジョンストンズ　カシミヤ　マフラー
商品番号 T32014822191
商品名

ジョンストンズ　カシミヤ　マフラー
ブランド名 ジョンストンズ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お色はネイビーです。ほとんど使用しておりません。定価で約4万円程度だったかと思います。幅：25cm長さ：180cmご不明点ありましたらコメントください。
http://narcologia.ru/goods/seamless168629.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture685041.html
http://narcologia.ru/goods/approximate642320.html
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