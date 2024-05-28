【希少レア柄格安】HERMES エルメス アニマル柄 総柄 ネクタイ フランス製

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ご覧頂きありがとうございます。商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。【商品】HERMESエルメスアニマル柄総柄ネクタイフランス製素材 シルク100%【状態】中古品になります。大きな目立つ汚れなどございません。完品をお求めの方はご購入をお控えください。【サイズ】全長約144cm大剣幅約9cm小剣幅約4cm【発送】商品に適した梱包を心掛け発送いたします。