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【希少レア柄格安】HERMES エルメス アニマル柄 総柄 ネクタイ フランス製
商品番号 L89484640047
商品名

【希少レア柄格安】HERMES エルメス アニマル柄 総柄 ネクタイ フランス製
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。【商品】HERMESエルメスアニマル柄総柄ネクタイフランス製素材　シルク100%【状態】中古品になります。大きな目立つ汚れなどございません。完品をお求めの方はご購入をお控えください。【サイズ】全長約144cm大剣幅約9cm小剣幅約4cm【発送】商品に適した梱包を心掛け発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/navigate170930.html
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