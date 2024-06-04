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未使用　ダンヒル 二つ折り財布　サイドカーFP3020E(小銭入れ無し)
商品番号 G57167048947
商品名

未使用　ダンヒル 二つ折り財布　サイドカーFP3020E(小銭入れ無し)
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhillダンヒルカラー···ブラウン(ブラックにも見える)柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革FP3020Eサイズ横約12.5cm縦約9.5cmマチ約2.5cm仕様札入れ×2カードポケット×8その他ポケット×2状態未使用品ですが開封してありますので、新品というより開封未使用です。綺麗な状態ですが保管品の為完璧を求める方神経質な方はお控えください。気になる点がございましたらお気軽にコメントして下さい。【付属品】写真のものがすべてでございます。
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