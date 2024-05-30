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PATAGONIA パタゴニア Ms Retro-X Bomber ジャケット
商品番号 Y36455777331
商品名

PATAGONIA パタゴニア Ms Retro-X Bomber ジャケット
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のpataganiaレトロエックスボンバージャケット軽くてしなやかなボアフリースを使用した、大人気のレトロエックスジャケット。patagoniaらしいポケットや襟の切り替えがポイント。メンズライクながらもウエスト周りはすっきりと女性らしい印象に。襟を抜いて、ルーズな着こなしも◎トレンドライクな着こなしが叶うアウターです！【Patagonia/パタゴニア】1957年にイヴォン・シュイナードが、ロッククライミング用具の製造と販売からスタートしたアメリカのアウトドアブランド。日本、ヨーロッパに支社を置き、グローバルに事業を展開。最高の製品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑えるという考えから、リサイクル・ポリエステルやオーガニックコットンを使用するなど、環境問題に直視し、配慮したアウトドアアイテムを提供して続けています。またアウトドアのトップブランドとして高い支持を得ています。【アイテムサイズ】肩幅：47身幅：57着丈：69袖丈：65重さ（g）：755袖口：20【詳細】カラー：ナチュラルサイズ：フリーカテゴリ：ブルゾン／アウターその他ブルゾン／アウター素材表地：ポリエステル70%、ポリエステル30%裏地：ポリエステル100%生産国：ベトナム取扱い本体：洗濯機洗い可能
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