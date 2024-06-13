【新品外箱あり】メゾンマルジェラ リバース ロゴ リング 反転ロゴ 19号相当

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本品は…・即購入OKです・24時間以内発送可能です・新品未使用品です・簡易包装でのご発送となります・今年の8月に独自に買い付けを行った\"並行輸入品\"です◎MaisonMargielaの外箱が付属します※外箱はあくまで\"保管用\"としてお付けしているものです。商品情報記載のシール等は貼られておりませんのでご注意ください。◎別ページにて、US7(13号相当)・US8(16号相当)も出品中です！⚠︎商品本体、外箱以外の付属品(タグ等)はございません。並行輸入品にご理解のない方はご購入をお控えください。※他サイトでも出品中のため、予告なく取り下げる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。※ご購入の前にプロフィールをご一読くださいますと幸いです。⚠︎当方の出品商品の画像や説明、プロフィールの引用はご遠慮願います。発見次第、事務局を通し厳正な対処を行わせていただきます。----------------------MaisonMargielaメゾンマルジェラReverseLogoRingリバースロゴリング反転ロゴ艶消し素材:シルバー925サイズ:US9内径約19mm(19号相当)※商品画像内のリングサイズ表をご参照くださいリング幅:約5mm----------------------#メゾンマルジェラ#MaisonMargielaメンズ新品リング指輪アクセサリーネックレスバングルブレスレットメンズレディースユニセックスナンバーズカラー···シルバー材質···シルバー