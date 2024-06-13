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X JAPAN 限定カレッジリング 復活ライブ 2008
商品番号 X16275475986
商品名

X JAPAN 限定カレッジリング 復活ライブ 2008
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 30,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008年に行われたXJAPANの復活ライブ「破壊の夜」「無謀な夜」「創造の夜」のグッズで、数量限定にて販売されたカレッジリングです。シルバー製のため、経年による黒ずみがありますが、着用はしていないので傷はありません。磨けばかなり綺麗になると思います。白い外箱には少し潰れがありますが、中の黒い箱は状態が良いです。箱にはシリアルナンバーも記載されています。検索してもほとんど出ないので、滅多に出品されない貴重な商品だと思います。材質：Silver925/Zirconiaサイズ：19号検索ワードYOSHIKITOSHIHIDEPATAHEATHTAIJISUGIZO材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ジルコニア
http://narcologia.ru/goods/pompous57423.html
http://narcologia.ru/goods/financier966460.html
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