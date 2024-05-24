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ヴィンテージリング　　トゥアレグリング　　2個セット　19号、20号
商品番号 Y93014122646
商品名

ヴィンテージリング　　トゥアレグリング　　2個セット　19号、20号
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー装飾···ターコイズサイズ...左、20号　右、19号トゥアレグ族リング手彫り２つともサイズ調節可能です。個別売りも可能ですのでコメント下さい
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