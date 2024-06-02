ナンガ×47 コーデュロイ　ベースボールキャップ　黒

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。趣味で集めた服や家族の物を断捨離中です。【商品説明】ナンガのベースボールキャップになります。素材感のあるコーデュロイで可愛いです。ほとんど使用なく個人的にはキレイと思いますが、人それぞれなので画像にてご判断願います。定価8000円値引交渉はご遠慮願います。サイズ：フリー平らにして発送予めご了承願います。【注意事項】購入前にプロフご確認願います。即購入OKです。※コメントにて他の方が購入確定の場合はご遠慮願います。確定していない場合はOKです。簡易包装予めご了承願います。何かございましたらお気軽にコメント願います^^
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