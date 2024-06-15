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Vintage Christian Dior クリスチャンディオール　リング
商品番号 V75223771179
商品名

Vintage Christian Dior クリスチャンディオール　リング
ブランド名 ヴィンテージディオール
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表参道のセレクトショップSOTAJAPANにて購入の確実正規品です。古物商取得の信頼のあるショップさんです。商品名VintageChristianDiorクリスチャンディオールトロッター柄　リングUSED素材スチール系カラーシルバー、ブラックサイズは直径18mmの約16号くらいかと思います。ご自身の指輪と比較してみてください。ディオールを代表するトロッター柄のリング。メンズで着用しておりましたが、レディースで着用しても可愛いと思います。状態僅かな使用感ぐらいで、綺麗な状態です。（状態の方は、個人差がありますので写真も一緒に参考にして頂ければと思います。また不明な点ございましたらお気軽にお電話頂ければと思います。）
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