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YETI 6パネルキャップ
商品番号 V15566291850
商品名

YETI 6パネルキャップ
ブランド名 イエティ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YETIのキャップになります！キャップが大量にある為、出品致しました。色はグレーに少しブルーを足したような色合いになります。日本ではあまり購入出来ないと思いますのでお好きな方がいましたら宜しくお願い致します。●サイズ：フリー(後ろで調節可能)●素材：ポリエステル100%●状態：新品の状態2～3回着用しましたが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。NCNRでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot420636.html
http://narcologia.ru/goods/kindness872005.html
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