レアTHE WARMTHCRAFTS MANUFACTURE コードバン　長財布

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阪急百貨店で購入しました。THEWARMTHCRAFTSMANUFACTUREのコードバンの長財布です。コードバンでは珍しくペイズリーの型押しです。かなりレアらしくお店の人もめったに出てこないと言ってました。更に黒なので男女問わず使いやすいかと思います。使用していてもそれどこの？と聞かれることが多かったです。キャッシュレス決済が多くなりお財布の小型化のためお気に入りですがこちらは手放そうと思います。とても気に入っていて長年使っていたので全体的に小傷や内側の革にはシミもあります。ですが型押しなので外から見るとそんなには気にならないかと思います。コバの部分はショップに依頼すれば色は修理してくれるようです。サイズ：二つ折り状態で幅約18.5cm高さ約9.5cm厚み約1.2cmワームスクラフトマニュファクチャーカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革