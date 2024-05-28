カレッジ　ミリタリーリングUnited States Marines 18kt

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商品詳細
カラー···ゴールド装飾···その他ストーンサイズアウトの為UNITEDSTATESMARINESIWOJIMARING10年以上前にミリタリーショップで購入したUSMCのミリタリーリングです。メーカーなど詳しい詳細はわかりませんが、レプリカ品で内側に18KTの刻印があるので18金メッキだと思います。フロントは★UNITEDSTATES★MARINESにストーン、サイドはIWOJIMAとUSMCのマークが彫られた雰囲気のあるリングです。刻印 18KT.G.E. AT.L.サイズ 約18号重さ 約16g程度 Usedのため、多少の小傷や黒い塗装に剥げあります。ゴールド面はハゲはありません。送料込みスピード発送メンズリングカレッジリングヴィンテージミリタリーWW2WWⅡ
http://narcologia.ru/goods/financier233560.html
http://narcologia.ru/goods/stage573397.html
http://narcologia.ru/goods/tenet977863.html
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アメリカ製・US.MARINE公認・ミリタリーカレッジリング・18KT・新品
US MARINE CORPS MILITARY RING/COLLEGE RING GOLD(アメリカ海兵隊 ...
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1950's U.S. Air Force 18金 ゴールド カレッジリング-
硫黄島 カレッジリング ミリタリーリング www.krzysztofbialy.com
United States Marines 硫黄島 18KT ミリタリーリング - www ...
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