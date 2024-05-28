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カレッジ　ミリタリーリングUnited States Marines 18kt
商品番号 T85738847980
商品名

カレッジ　ミリタリーリングUnited States Marines 18kt
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 6,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールド装飾···その他ストーンサイズアウトの為UNITEDSTATESMARINESIWOJIMARING10年以上前にミリタリーショップで購入したUSMCのミリタリーリングです。メーカーなど詳しい詳細はわかりませんが、レプリカ品で内側に18KTの刻印があるので18金メッキだと思います。フロントは★UNITEDSTATES★MARINESにストーン、サイドはIWOJIMAとUSMCのマークが彫られた雰囲気のあるリングです。刻印　18KT.G.E.　AT.L.サイズ　約18号重さ　約16g程度　Usedのため、多少の小傷や黒い塗装に剥げあります。ゴールド面はハゲはありません。送料込みスピード発送メンズリングカレッジリングヴィンテージミリタリーWW2WWⅡ
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