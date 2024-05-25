【希少　アメリカ製　80s】エルエルビーン　ウールハンティングジャケット

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○アイテムエルエルビーンウールハンティングジャケット ウールジャケット 中綿キルティング80sヴィンテージ アメリカ製チェック柄 レッド グリーン赤 緑○サイズ肩幅54cm身幅65cm袖丈64cm着丈86cmあくまで素人の採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。着画はお断りしてます。○状態目立った、傷汚れなし○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。000029