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Lufthansa キャップ　ルフトハンザ
商品番号 B62165621394
商品名

Lufthansa キャップ　ルフトハンザ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品こちらでお譲りいただきました。Lufthansa関係者のみ招待される、ドイツのハンブルク開催の祝賀会で配布されたお品とのことでした。整理の為出品します。カラー···ブルー形···ベースボール素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/displease764531.html
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