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商品詳細
スタジオ練習や屋外ライブ等で約5年使っていましたが、買い替えの為出品します。レッグの部分に軽い錆がありましたので、クリーナーで完全除去して美品同様に仕上げました、ご安心ください!特別にシンパッドのシンバルワッシャーもスタンド２本分お付けしておきますので、気分に合わせて交換してくださると嬉しいです。この機会に是非宜しくお願いします!
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