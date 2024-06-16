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《最終値下げ》Paul Smith キーケース マルチストライプ
商品番号 H21801637094
商品名

《最終値下げ》Paul Smith キーケース マルチストライプ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ポールスミスのキーケースになります。定番のマルチストライプです。使用期間は6ヶ月で全体的にやや汚れがございます。キーリングは4つ全てございます。内側部分にはキーリングの痕傷がございます。※箱有りPaulSmithポールスミスキーケースカラー：マルチストライプ定価　20,900円ご検討よろしくお願いいたします。ユナイテッドアローズ、ビームス、ジャーナルスタンダード、トゥモローランド、エンジ二アードガーメンツ、オーラリー、コモリ、オーベルジュ、ヴィンテージ、ビンテージ、ラストクロップスUNITEDALLOWSBEAMSJOURNALSTANDARDTOMORROWLANDENGINEERDGARMENTSAURALEECOMOLIAUBERGEVINTAGEなどが好きな方にオススメです。
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