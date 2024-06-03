GIVENCHY 両耳用ピアス

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商品詳細
サイズ:8ミリ素材:メッキカラー:シルバー商品は裏側の留め具付きです。新品未使用。箱や保存袋、付属品は元からない状態にて店頭販売がされております。メンズもレディースも使えます材質···真鍮カラー···シルバー
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