再値下げ！浦和学院吹奏楽部エナメルバッグ2回程使用美品

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浦和学院吹奏楽部エナメルバッグです。5年位前購入しました。2回程使用しました。クローゼットで袋に入れて保管しておりましたのでとてもきれいな状態です。チャックの開閉もスムーズです。保管時の折れじわ(写真7枚目)、裏面に擦れ(写真5.6枚目)が少しあります。クローゼットでの保管ですが、猫を飼っていますので気になる方はご遠慮下さい。サイズ外側採寸高さ 約33cm横幅 約41cm奥行き 約17cm