goro's ゴローズ メタル付き 特大フェザー OLD

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ゴローズ メタル付き特大フェザーOLD商品説明＋＋＋ブランド名：ゴローズサイズ：約6.8×1.5cm素材：シルバー,18k重さ:約8.5g状態：長年使用しておりましたので硫化による黒ずみがあります。購入店舗:原宿ゴローズ本店98年頃ゴローズで購入した物になります。最近は並びも凄い様で簡単には購入出来ないと思いますので探している方はご検討下さい。あくまで中古品としてご理解頂ける方のみご購入をお願いします。※トラブル防止の為、神経質な方、少しでも不安な方は購入をご遠慮ください。※ご購入後のご要望、質問は一切対応出来ませんので、ご質問がある場合は購入の前にして頂きますようお願いします。※ゴローズは特有の初期傷や年代による個体差等ありますので独自の知識で判断される方や神経質な方は店頭でご自身でのご購入をお勧めします。また、ゴローズではレシートや領収書が出ない為ご購入の際はご理解の上よろしくお願い致します。自己紹介90年代からゴローズに通っており、手に入れるのに苦労したアイテムも多数ありますが、年齢的にも身につける機会がほとんど無くなり、子供も産まれ、今後の資産の手助けにと思い今回手持ちのアイテムを出品させて頂いております。ゴローズをお好きな方にお譲り出来れば幸いです。思い入れのある物ですので委託店の査定基準や転売目的など営利目的の方はトラブルの元になりますので購入はご遠慮ください。