銀鉄十字架　アイアンクロスペンダント　シルバー925

※ブランド名=DeryckHeart(デリックハート)madeinJapan材質=silver925 重さ=約25gサイズ=写真参考(１マス・1㌢)※3㍉玉ボールチェーン、長さ60㌢付属。ボールチェーン材質=silver925になります。箱、ポーチ袋、ギャランティカード付属。※この商品は鉄十字をモチーフに制作しています。手作りならではの味わい深さ、躍動感、重厚感、存在感、高級感、このブランドと出会った皆様がこの作品を身に着け思いを感じとっていただけたら嬉しく思います。20年、身に着けても壊れない色褪せない100年経っても愛されるシルバーアクセサリーブランドをコンセプトに。感動・喜び・勇気・決意・信念・自信・夢・希望・生き様・強さ・慈悲・愛・様々な思いを託し身に着ける方の人生が明るく・楽しく・心躍る・ドラマティックな人生になる様、輝きをお届けします。※返品、交換について商品は全て新品です。中古品の出品は致しておりません。基本的には検品して出荷しているので、使用前、開封時の損傷・破損、以外は返品交換は受け付けていません。修理、カスタム(石入等)有料になりますがアフターメンテナンスは責任持って受付ます。銀製品(無垢材)のため微細な磨きキズ、擦り傷、巣穴等ある場合がございますが製品上の特徴、材質上の性質なのでご了承ください。※商品詳細が気になる方はDeryckHeart(検索)または、コメントにて確認、問合せお願いいたします。#DeryckHeart#デリックハート#シルバーアクセサリー#シルバーブランド#シルバーアクセサリーブランド#ファッション#ペンダント#アクセサリー#プレゼント#十字架#クロス#神様#縁起物#御守り#ハーレーダビットソン#シルバー925#ペンダントトップカラー...シルバー材質...シルバー



銀鉄十字架 アイアンクロスペンダント・Iron Cross Pendant（受注生産品・Built to Order Products）



アイアンクロス シルバー ネックレス シルバーアクセサリー サファイア アクアマリン シルバー925 ペンダント 天然石 十字架-シルバーアクセサリー天然石通販ショップ新宿銀の蔵



銀幸骸鉄十字架 幸運骸アイアンクロスペンダント シルバー925 | www ...



銀幸骸鉄十字架 幸運骸アイアンクロスペンダント シルバー925 | www ...



2023年最新】鉄十字 ネックレスの人気アイテム - メルカリ



［GRAN DEUR］アイアンクロス シルバー ネックレス(チェーン付きペンダントトップ)/シルバーアクセサリー/メンズ ネックレス/男性用 首飾り/Mens Necklace/サファイア/シルバー925/天然石/十字架/鉄十字



2023年最新】DeryckHeartの人気アイテム - メルカリ



デリックハートシルバーアクセサリーDeryckHeart多田芳正ハーレー ...



新品 M´s collection イバラ クロス ネックレス シルバー925-



GRAN DEUR］アイアンクロス シルバー ネックレス(...｜新宿銀の蔵 ...



ペンダントトップ アイアンクロス 鉄十字 十字架 シルバー925 20120618/PG-AN-1084/11-ろーぐす オンラインショップ



DEAL DESIGN スタッグ クロス リング 9〜23号 指輪 シルバーリング ...



メンズ アクセサリー ペンダント トップ アイアンクロス 鉄十字架 シルバー925 Iron Cross Sterling Silver 925 Pendant WILD HEARTS Leather&Silver (ID pt4548)



GRAN DEUR］アイアンクロス シルバー ネックレス(...｜新宿銀の蔵 ...



2023年最新】鉄十字 ネックレスの人気アイテム - メルカリ