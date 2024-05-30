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銀鉄十字架　アイアンクロスペンダント　シルバー925
商品番号 L48578319538
商品名

銀鉄十字架　アイアンクロスペンダント　シルバー925
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 15,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ブランド名=DeryckHeart(デリックハート)madeinJapan材質=silver925　重さ=約25gサイズ=写真参考(１マス・1㌢)※3㍉玉ボールチェーン、長さ60㌢付属。ボールチェーン材質=silver925になります。箱、ポーチ袋、ギャランティカード付属。※この商品は鉄十字をモチーフに制作しています。手作りならではの味わい深さ、躍動感、重厚感、存在感、高級感、このブランドと出会った皆様がこの作品を身に着け思いを感じとっていただけたら嬉しく思います。20年、身に着けても壊れない色褪せない100年経っても愛されるシルバーアクセサリーブランドをコンセプトに。感動・喜び・勇気・決意・信念・自信・夢・希望・生き様・強さ・慈悲・愛・様々な思いを託し身に着ける方の人生が明るく・楽しく・心躍る・ドラマティックな人生になる様、輝きをお届けします。※返品、交換について商品は全て新品です。中古品の出品は致しておりません。基本的には検品して出荷しているので、使用前、開封時の損傷・破損、以外は返品交換は受け付けていません。修理、カスタム(石入等)有料になりますがアフターメンテナンスは責任持って受付ます。銀製品(無垢材)のため微細な磨きキズ、擦り傷、巣穴等ある場合がございますが製品上の特徴、材質上の性質なのでご了承ください。※商品詳細が気になる方はDeryckHeart(検索)または、コメントにて確認、問合せお願いいたします。#DeryckHeart#デリックハート#シルバーアクセサリー#シルバーブランド#シルバーアクセサリーブランド#ファッション#ペンダント#アクセサリー#プレゼント#十字架#クロス#神様#縁起物#御守り#ハーレーダビットソン#シルバー925#ペンダントトップカラー...シルバー材質...シルバー
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