オールドアメリカン／ヴィンテージキーホルダー

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商品詳細
JUNK／OLDUSA／キーホルダーヴィンテージ品ですので擦れキズやくすみ変色等がありますので、十分ご理解の上ご検討ください。またバラ売りは致しませんので予めご了承ください。ニューヨーク・キーホルダー／ソリッドブラス星条旗キーホルダー／スチール製USAヴィンテージオープナーUSAヴィンテージキーナスカンオールドアメリカンヴィンテージハーレー・ダビッドソンインディアン・モーターサイクルライダースホットロッドオールディーズロカビリーロックンロール50’sハワイアンミリタリーピンナップガールノーズアートラッキーストライクマールボロアドバタイジングノベルティニューヨークグァムサイパンハワイフライトジャケットモーテル自由の女神星条旗アメカジ古着
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