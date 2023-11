Supreme / Tiffany \u0026 Co. スターブレスレット

スニーカーダンクにて新品として購入致しましたが試着のみで1度も使用する機会が無くそのまま保管しておりました。スニーカーダンクにて購入した時点で一度人の手に渡っている点、また時間が経過している点により未使用に近い状態とさせて頂きます。素材はシルバー、性別関係なくご使用いただけるブレスレットです。中古品、自宅保管品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。神経質な方、完璧を求める方はご購入はお控えください。付属品は写真に写っている品で全てです。ステッカーはスニーカーダンクで購入した時点から入っていませんでした。すり替え防止の観点から返品、キャンセルには応じかねます。カラー···シルバー



