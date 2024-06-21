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星野國光 墨竹 雀 すずめ スズメ 星野国光
商品番号 K24366915604
商品名

星野國光 墨竹 雀 すずめ スズメ 星野国光
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 7,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

星野國光墨竹雀すずめスズメ星野国光●商品詳細作品名：墨竹作家名：星野国光●作家履歴美術名典掲載作家日本絵画作家連盟　清光会会員　福島県出身得意図：猛虎・風景技法：肉筆日本画絵寸法約　45cm×54cm　6号サイズ額寸法約　61cm×68.5cm美術名典掲載作家の星野国光の渾身の墨竹です。画面上多少の色味の違いが有る事をご了承下さい。✴お値引き不可で宜しくお願い致します。笹ささたけタケ骨董アンティーク古美術形式...額縁入り
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