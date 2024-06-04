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Paul Smith Collection ポールスミス ロロピアーナ スーツ
商品番号 Y90777556811
商品名

Paul Smith Collection ポールスミス ロロピアーナ スーツ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,127 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスロロピアーナウールセットアップスーツになります。ストライプの本切羽4つボタンの最高級品になります。当方大切に使用しておりましたが結婚後15kg太ってしまったことで着用が出来なくなりました。その為、手放すことを決断しました。毎度友人の結婚式に参列する度に必ず褒められていたスーツでさり気無いお洒落なデザインです。ジャケット袖丈59肩幅42着丈69身幅45パンツウエスト34-35(詰めております)総丈97わたり幅27股下76※スーツカバー付属(ハンガーは付属しません)使用に伴う着用感がございますので神経質な方はご購入お控え下さいませ。ポールスミスポールスミスコレクションPaulSmith
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