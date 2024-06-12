ウマ娘 巨大ぬいぐるみ シンボリルドルフ ミスターシービー 2体セット

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商品詳細
新品タグ付きです。バラ売りは考えておりませんのでご了承ください。プライズ品ですので神経質な方はご遠慮ください。初期不良等ございましたらお手数ですがメーカーの方にお問い合わせをお願い致します。梱包は防水対策をしてらくらくメルカリ便での発送となります。ウマ娘シンボリルドルフミスターシービー巨大ぬいぐるみプライズ
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