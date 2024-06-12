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☆ニューエラ×南海ホークス（ソフトバンクホークス）☆ キャップ 58.7㎝
商品番号 B42139181315
商品名

☆ニューエラ×南海ホークス（ソフトバンクホークス）☆ キャップ 58.7㎝
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グリーン（つば裏は明るめグリーン）サイズ…7　3/8　58.7㎝#ソフトバンクホークスと#ニューエラのコラボキャップです。南海ホークス時代のものなので入手困難な商品！目立った汚れや傷等もみあたりません。状態は写真をご覧ください。素人確認なのでご理解いただける方のみご検討お願いいたします。コンパクトにして発送いたします。ご了承ください。コメントの返信が遅くなることもございます。ご理解お願いいたします。
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