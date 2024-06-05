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- 土曜日値下げ バラクータ G9 クラシック ジャケット ブラック ハリントン
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商品詳細
・型番:BRCPS0001BCNY1・カラー:ブラック 黒）・サイズ:38（M相当）ZBG009表示サイズ:38実寸サイズ身幅:約58cm着丈:約64cm裄丈:約85cm定価49,680円・コンディション:目立った傷汚れなくまだまだ気持ちよくご使用頂けます。・生産国:イングランド（MadeinEngland）「Baracuta（バラクータ）」の定番スイングトップジャケット「G9Jacket（G9ジャケット）」です。G9バラクータハリントンジャケットは英国製。クラシックハリントンジャケット×スウィングトップの希少美モデル。
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