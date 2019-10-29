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美品　adidasハーデンVer.4 28.5cmスターウォーズコラボ
商品番号 P60064434075
商品名

美品　adidasハーデンVer.4 28.5cmスターウォーズコラボ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年購入し、3度しか着用していません。使用機会が無いので出品いたします。欠損等はなく十分にお使いいただけます。箱無しです。値下げ交渉不可バスケットボールシューズスニーカーバッシュハーデンスターウォーズ
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