美品　adidasハーデンVer.4 28.5cmスターウォーズコラボ

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去年購入し、3度しか着用していません。使用機会が無いので出品いたします。欠損等はなく十分にお使いいただけます。箱無しです。値下げ交渉不可バスケットボールシューズスニーカーバッシュハーデンスターウォーズ